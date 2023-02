Flere udlændinge holdes som gidsler i Papua Ny Guinea

Den australske professor menes at have forsket nær Basavi-bjerget sammen med øvrige folk fra Papua Ny Guineas universitet.

Papua Ny Guineas premierminister har mandag bekræftet gidselsituationen.

- Jeg vil gerne informere de pårørende til de tilbageholdte om, at vi har været i fuld gang, siger premierministeren, James Marape.

- Vi har fået kontakt til folk i skoven gennem sekundære kilder. De indikerer, at de kræver en løsesum. Vi går ikke ind for løsesummer, men vi behandler det her flittigt og forsigtigt, for der er menneskeliv på spil, siger han.