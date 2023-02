Hele nabolag står under vand efter dødeligt regnvejr i Brasilien

Murbrokker flyder i vandmasserne, motorveje er oversvømmede, og biler er ødelagt af væltede træer.

228 personer har mistet deres hjem, mens 388 er blevet evakueret. Myndighederne har ikke oplyst, hvor mange personer der er meldt savnede.

Tarcisio de Freitas, som er guvernør i São Paulo, har erklæret undtagelsestilstand i fem forskellige byer langs den brasilianske østkyst.

São Sebastião, som ligger 200 kilometer nord for São Paulo, er et af de hårdest ramte områder. Her er der målt et regnfald på 60 centimeter på 24 timer, har myndighederne i byen oplyst.