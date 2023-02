Zelenskyj: Macron spilder sin tid på dialog med Rusland

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger i et interview, at Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, spilder sin tid ved at overveje nogen former for dialog med Rusland.

Interviewet er med den italienske avis Corriere della Sera og udgivet søndag.

I interviewet svarer Zelenskyj på et forslag fra Macron om, at Rusland skal ”besejres, men ikke knuses”, og at konflikten i Ukraine skal løses med forhandlinger.