Nordkorea foretager sin tredje større missiltest i år

Nordkorea har affyret to kortrækkende ballistiske missiler natten til mandag, siger Sydkoreas militær.

Fra det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA lyder det også, at Nordkorea har gennemført en øvelse med to raketter.

Til at starte med lød det, at der var affyret tre missiler, men både Nordkorea, Sydkorea og Japan siger nu, at der var tale om to.