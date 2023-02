USA beskylder Kina for at overveje at sælge våben til Rusland til brug i krigen i Ukraine.

Det fremgår af et interview med USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, på amerikansk tv søndag.

- Den bekymring, vi har nu, er baseret på oplysninger om, at de overvejer at yde dødbringende støtte, siger han til CBS-programmet ”Face The Nation”.