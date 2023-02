Kasparov: Kun nederlag i Ukraine kan ryste Putins fascisme

Men Kasparov er langt fra den eneste russer, som er kritisk over Putins regering, på deltagerlisten.

Mikhail Khodorkovskij, en tidligere oligark, og Irina Sjtjerbakova, en russisk historiker, siger begge, at de deler Kasparovs holdning om, at en ukrainsk sejr er nødvendig.

- Det er en tragisk tid. Det er smerteligt at høre for Ukrainerne, for de betaler med deres blod. Men man skal være meget modig for at gå på gaden i Rusland, siger Sjtjerbakova.

Khodorkovskij siger, at frygten er, at støtten til Ukraine svinder ind, og at vestlige lande i stedet begynder at opfordre til mere diplomatiske løsninger.

- Det, vi frygter, er nedtrapning, siger han.

Rusland invaderede Ukraine 24. februar sidste år. Dermed vil det på fredag være præcis et år siden, at krigen gik i gang.