Derudover, siger han, overreagerede USA heller ikke ved at nedskyde luftballonen.

Den kinesiske ballon har skabt politisk postyr. Sagen fik blandt andet Antony Blinken til at aflyse et planlagt besøg i Kina.

Ifølge USA blev den kinesiske ballon brugt til spionage, og den blev set over tophemmelige atomvåbenområder, før den blev skudt ned.

Kina fastholder, at det var en vejrballon.

Under mødet lørdag sagde Yi til Blinken, at USA’s reaktion på luftballonen har skadet forholdet mellem de to lande. Det rapporter det statslige nyhedsbureau Xinhua ifølge AFP.

Han opfordrede angiveligt også USA til at ændre kurs.

Wang Yi kritiserede tidligere lørdag USA og beskyldte landet for at overtræde internationale normer med ”hysterisk” adfærd ved at nedskyde ballonen.