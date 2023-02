Løkke varsler mulige vestlige kampfly til Ukraine

- Hvis du spørger mig som udenrigsminister, om den frie verden kommer til at levere fly til Ukraine, så tror jeg bestemt, at det ligger inden for det forventelige udgangspunkt, at det sker i den kommende tid, siger Løkke til Berlingske.

Han svarer ikke direkte på, om det kunne være danske, og han påpeger, at det danske forsvar i årevis har været underfinansieret.

Løkke understreger, at det ikke er en beslutning, som ligger lige om hjørnet.

- Det er ikke en beslutning, der er nogen, der er ved at tage nu og her, men jeg er ikke i tvivl om, at den her krig befinder sig i et meget, meget kritisk tidspunkt, med en forestående russisk offensiv der er i gang, og med en enorm russisk mulighed for at mobilisere menneskelige ressourcer over for Ukraine, siger han til avisen.