Men en ting, der fylder mere end meget andet, er diskussionen om, hvorvidt Vesten skal sende kampfly til Ukraine. Det frygtes, at Rusland vil se det som en eskalering af krigen og reagere på det.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) mener dog, at det afhænger af, hvad man udstyrer flyene med af våben. Han tror, at der vil blive leveret kampfly til Ukraine på et tidspunkt.

Mette Frederiksen understreger, at regeringen endnu ikke har besluttet sig.

- Vi har ikke taget stilling til kampfly i Danmark. Der er mange ting, ukrainerne har behov for. Her og nu er det kampvogne, artilleri og ammunition. Og i øvrigt at passe på soldaterne. Det er koldt i Ukraine.

- Det eneste, der er rigtig afgørende, det er, at ukrainerne vinder krigen. Det kan de ikke gøre alene. Det kræver vores andres meget stædige tilstedeværelse, men også opbakning. Og det bliver vi ved med at gøre fra dansk side, siger hun.

Hun afviser, at Danmark og andre lande var for langsomme til at love kampvogne til Ukraine, som længe har bedt om det.

Forsvarsalliancen Nato vil øge produktionen af krigsmateriel og ammunition, som Ukraine mangler.

Statsministeren foreslår, at der bliver lavet offentlige og private samarbejder, som man så under pandemien, hvor der blev samarbejdet om at producere vacciner.

