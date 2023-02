Finland er klar til at gå alene i Nato ved tyrkisk ja

- Finland og Sverige har udtrykt deres vilje og ansøgt om medlemskab i Nato. Tyrkernes beslutning ligger alene i deres hænder.

- Vi hverken kan eller vil trække vores ansøgning, siger Sauli Niinistö.

Han understreger, at Finland heller ikke vil gøre noget for at forlænge processen eller blokere den for at lægge pres på Tyrkiet.

I Finland har landets udenrigsudvalg sagt ja til, at den finske nationalforsamling kan godkende Finlands Nato-medlemskab.

Udvalget har understreget, at optagelsen bør ske så hurtigt som muligt. Det lyder dog også, at Finland ideelt set bør gå ind i Nato sammen med Sverige.

Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, sagde torsdag på et fælles pressemøde med Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at man overvejer at behandle Finlands Nato-ansøgning separat fra Sveriges.