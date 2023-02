58-årig britisk ambassadevagt får 13 års fængsel for spionage

En britisk ambassadevagt er fredag blevet idømt 13 år og to måneders fængsel for at have spioneret til fordel for Rusland. Det rapporterer BBC.

Dommen faldt i Londons kriminalret i Old Bailey, hvor den 58-årige David Smith ikke udviste nogen reaktion på strafudmålingen.

Smith erklærede sig skyldig i anklagerne mod ham i november. Han erkendte under retssagen at have udleveret klassificerede dokumenter til Rusland over en periode på ti måneder.