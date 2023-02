Kina kritiserer USA for at optrappe luftballonkrise

Det amerikanske forsvar har opsamlet flere vragrester fra den nedskudte ballon og er i gang med at analysere dem.

Wang Wenbin sagde tidligere på ugen, at ”USA har misbrugt magt, overreageret og eskaleret situationen, og udnyttet den som et påskud til illegalt at sanktionere kinesiske selskaber og institutioner”.

Talsmanden sagde også, at Kina vil komme med modforanstaltninger mod relevante amerikanske foretagender, som undergraver Kinas suverænitet og sikkerhed.

Samtidig har Kina efterfølgende anklaget USA for at have sendt over ti balloner afsted, som er fløjet ulovligt ind kinesisk luftrum, siden maj 2022.

- USA må foretage en grundig efterforskning og give Kina en forklaring på disse luftballoner, sagde Wang Wenbin tidligere på ugen.