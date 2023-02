TikTok planlægger åbning af yderligere to europæiske datacentre

Twitter meddelte torsdag, at det har 100,9 millioner månedlige brugere gennemsnitligt i EU - baseret på skøn fra de seneste 45 dage.

Det amerikanske multinationale it-konglomerat Alphabet, som blev dannet i 2015 gennem en omstrukturering af Google og en række andre tidligere Google-datterselskaber, deriblandt YouTube, Chrome, Android, har oplyst, at det gennemsnitlige månedlige tal for brugere med konti i alt er på 278,6 millioner for Google Maps.

274,6 millioner for Google Play, 332 millioner for Google Search, 74,9 millioner for Shopping og 401,7 millioner for YouTube.

Meta Platforms, Inc., eller blot Meta, der er moderselskab for Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger og driver en række tjenester som Mapillary, Reality Labs, Workplace og Meta Portal, siger, at det havde 255 millioner aktive brugere månedligt på Facebook i EU, og gennemsnitligt 250 millioner brugere månedligt på Instagram i de seneste seks måneder af 2022.