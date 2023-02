Analytiker spår modreaktion på sydafrikansk øvelse med Rusland

Nogle afrikanske lande afviser at vælge side og søger i stedet at placere sig et sted mellem de stridende lande.

Men analytikere anser det for at være en risikabel strategi fra Sydafrika at afholde den ti dage lange øvelse ”Mosi II”.

Øvelsen falder endda sammen med etårsdagen for Ruslands krig i Ukraine den 24. februar.

- Jeg er ikke sikker på, at Sydafrika har forudset den mulige modreaktion, siger Steven Gruzd, som er tilknyttet tænketanken South African Institute of International Affairs.