Taiwan undersøger nedfalden vejrballon - formodentlig fra Kina

Taiwan, som i Kinas øjne er en del af kinesisk territorium, har de seneste år klaget over øget chikane fra kinesisk militærs side. Blandt andet er kinesiske kampfly fløjet tæt på Taiwan. Derudover klager Taiwan over droner tæt på små øer ud for kysten.

Torsdag morgen så Taiwans militær på Dongyin et lille ukendt objekt, der faldt ned fra himlen.

Senere blev der fundet rester af en ballon på en skydebane.

Kuglen er på omkring en meter i diameter og har en lille instrumentboks, hvorpå der står forenklede kinesiske skrifttegn. Tegnene bruges i Kina, ikke i Taiwan.