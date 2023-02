Scholz besøger Biden i marts for at drøfte indsats i Ukraine

Den amerikanske præsident, Joe Biden, får 3. marts besøg af den tyske forbundskansler, Olaf Scholz.

Det oplyser Det Hvide Hus i en erklæring torsdag.

De to magtfulde ledere skal blandt andet drøfte krigen i Ukraine.

- Ved etåret for Ruslands brutale invasion af Ukraine vil lederne diskutere de igangværende indsatser for at støtte Ukraine, ramme Rusland økonomisk for dets aggression og styrke transatlantisk sikkerhed, hedder det.