Hvideruslands Lukasjenko: Vi går ikke ind i krigen mod Ukraine

- Vi går ikke ind i krigen. Jeg er parat til at kæmpe sammen med russerne fra det hviderussiske territorium, i det tilfælde at blot en enkelt soldat fra et andet land kommer ind i Hviderusland for at dræbe mit folk, siger han på et pressemøde torsdag ifølge Belta.

- Hvis der er aggression mod Hviderusland, så vil reaktionen være den strengeste, og krigen vil få en helt anden natur, tilføjer han.

Da Rusland invaderede Ukraine i februar sidste år, skete det blandt andet gennem Hviderusland. Russernes mislykkede offensiv mod Kyiv sidste år havde udgangspunkt i Hviderusland.