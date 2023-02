Han henviser dermed til, at Stoltenberg skal have en samtale med den tyrkiske præsident, Recep Erdogan. Den samtale vil måske kan klarlægge det videre forløb.

Den tyrkiske melding kan få stor betydning for de to nordiske lande. For det kan betyde, at Finland bliver medlem af Nato før Sverige.

Tyrkiet er nemlig væsentlig mere positiv over for Finland end for Sverige, som man ikke mener gør nok for at slå ned på det kurdiske arbejderparti, PKK.

Samtidig har Rasmus Paludans afbrænding af en koran i Stockholm bidraget til at sende Tyrkiets holdning til Sverige ned på frysepunktet.