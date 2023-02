Ukraine: Vi har nedskudt russiske spionballoner over Kyiv

Det lyder desuden, at luftballonerne havde overvågningsudstyr og var sendt i luften for at ”spionere og udmatte vores luftforsvarsstyrker”.

- Størstedelen af ballonerne er blevet skudt ned, oplyser hovedstadens administration i en udtalelse uden at gå nærmere i detaljer.

Luftballonernes tilstedeværelse i luften fik onsdag sirener til at lyde i Kyiv. Det sker typisk, når missiler meldes at være på vej.

Jurij Ihnat, der er talsmand for Ukraines luftvåben, udtaler onsdag, at Rusland benytter sig af luftballoner, der ”koster nærmest ingenting”, for at køre det ukrainske luftforsvarssystem træt. Det skriver AFP.