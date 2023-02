Kina advarer om gengældelse af USA's nedskydning af kinesisk luftballon

Samtidig har Kina efterfølgende anklaget USA for at have sendt over ti balloner afsted, som derefter fløj ulovligt ind kinesisk luftrum, siden maj 2022.

- USA må foretage en grundig efterforskning og give Kina en forklaring på disse luftballoner, sagde Wang Wenbin tirsdag.

En sikkerhedsekspert herhjemme har afvist de kinesiske påstande om amerikanske luftballoner i kinesisk luftrum som ”varm luft”.

Andreas Bøje Forsby, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), mener, at kineserne kan se på retorikken i det politiske landskab i USA, at der ikke længere er megen fornuft at appellere til i sagen om påståede spionballoner.

- Og så gør Kina det, som landet har gjort så mange gange før, når tingene spidser til: De skyder med skarpt og beskylder i dette tilfælde USA for at gøre det samme, som amerikanerne beskylder Kina for, lyder vurderingen.