Rusland anklages for at sende 6.000 børn på genopdragelseslejr

- Systemet med lejre og adoptioner, som beskrives i rapporten, lader til at være blåstemplet og koordineret i de allerøverste niveauer af Ruslands føderale regering, står der i rapporten.

Den nævner blandt andet, at den russiske præsident, Vladimir Putin, har takket det russiske folk for at arrangere disse muligheder for børn fra Ukraine.

Han skulle ifølge rapporten desuden have opfordret Ruslands børnerettighedskommissær til at ”træffe yderligere foranstaltninger” for børn uden forældre eller værge.

Ifølge rapporten skulle han desuden personligt have modtaget briefinger om arbejdet med at bringe ukrainske børn til russiske lejre.

Til pressemødet i forbindelse med udgivelsen siger Nathaniel Raymond, at der er tale om en netværk, som ”strækker sig fra den ene ende af Rusland til den anden”.