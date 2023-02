Japan: Flere objekter i vores luftrum kom formentlig fra Kina

Japan udtalte i sidste uge, at landet på ny analyserede en række hændelser med uidentificerede flyvende objekter.

Den udmelding kom, efter at en luftballon fra Kina blev skudt ned over USA. Amerikanerne hævder, at ballonen blev brugt til spionage. Kina hævder, at den blev brugt til civile formål.

Siden da er yderligere tre objekter blevet skudt ned i nordamerikansk luftrum.

Ifølge Det Hvide Hus er det en udfordring at komme til bunds i, hvad de tre flyvende objekter, der blev skudt ned fredag, lørdag og søndag sidste uge, egentlig er.

John Kirby siger, at dårligt vejr og geografiske forhold har gjort det svært at nå frem til de tre objekter.

Han siger, at der kan gå noget tid, før de alle tre er fundet.