- Der er ingen tvivl om, at en af de ting, der er påtrængende er at skaffe mere ammunition for at indfri det behov, som ukrainerne har, siger Troels Lund Poulsen.

Ifølge Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, bruger Ukraine lige nu ammunition markant hurtigere end ny ammunition kan blive produceret. Derfor skal der skrues op for leveringerne og produktionen af ammunition.

- Vi kan være med til at understøtte det behov. Det kan vi gøre på flere måder, siger Troels Lund Poulsen.

Han peger blandt andet på, at der under tidligere forsvarsminister Morten Bødskov (S) blev etableret en fond for flere lande på et møde i København.