Strategisk vigtig ukrainsk by er stort set tømt for civile

Soldater fra den private Wagner-gruppe er rykket frem mod Bakhmut fra både nord og syd for byen og truer nu at med at omringe den.

Alle forsyningslinjer til Bakhmut bliver udsat for beskydning, skriver dpa.

Pavlo Kyrylenko, der er ukrainsk militærguvernør i Donetsk, meddelte mandag til ukrainsk tv, at alle bør forlade byen. Dog vil man fortsat sørge for at sende forsyninger til de civile, der bliver i byen, understreger han.

Hvis russerne vinder kontrol over Bakhmut, vil de være tættere på at vinde kontrol over hele Donetsk. Det er et af Ruslands erklærede mål for krigen.