Dansker i Tyrkiet: Redningsfolk er ved at være slidt ned

For beredskabets folk hjælper med internet, telefoner, et sted at bo og mad til de eksperter, som koordinerer redningsindsatsen.

- Al den infrastruktur stiller vi til rådighed fra Beredskabsstyrelsens side, siger Lars Mikkelsen.

- Vores primære mission har denne gang været at hjælpe dem, som hjælper.

Selv om redningsarbejdet har stået på i over en uge, er der stadig mere at gøre i Tyrkiet, mener Lars Mikkelsen. For mange står stadig uden tag over hovedet.

- Hvis vi kan få nok hjælp ind af det, der er brug for, kan vi måske redde endnu flere, siger han.

- Vi har stadig chancen her, men hvis vi ikke gør noget, vil der dø endnu flere.

Og Lars Mikkelsen befinder sig midt i det hele.