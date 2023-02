19/02/2023 KL. 19:15

Lige her 1.500 meter fra fronten har de – næsten – alt: »Blod, død, opofrelse, broderskab og frelse …«

Et års krig kræver store menneskelige afsavn for de ukrainske soldater. Så når krigen og stanken af sved og dieselolie bliver for tung, skal der nogle gange blot et kvindekram til for at holde humøret oppe.