Der går stort set kun tre minutter. Så eksploderer alting. I første omgang verbalt. Derefter kommer den dødelige ild fra kanonmundingen.

Hverken humøret eller beskeden fra befalingsmanden, der står foran os, er til at tage fejl af. Efter en afmålt hilsen til Jyllands-Postens korrespondent, der netop er nået frem til lysningen nær frontlinjen i Donbas-regionen, giver han højlydt sin uforbeholdne mening til kende: Hans mænd er for dovne. For sløve. For langsomme. Og desuden er bål- og cigarethyggen denne formiddag nu mere end afblæst.