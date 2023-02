Ukraine har modtaget våben for knap 350 milliarder

- Når jeg kigger rundt i lokalet, så oplever jeg, at vores enighed og vilje vokser.

- Ukraines allierede vil fortsætte med at støtte Ukraine med våben, siger Lloyd Austin i sine indledende bemærkninger på mødet.

Den amerikanske forsvarsminister understreger, at Putin kommer til at vente forgæves, hvis han tror, at støtten til Ukraine vil falme.

Tværtimod er en række lande begyndt at indgå samarbejder, som vil føre til nye store våbenleveringer til Ukraine:

- USA, Tyskland og Holland arbejder sammen for at levere Patriot-luftforsvarssystemet. Frankrig og Italien arbejder sammen for at levere et SAMP/T-luftforsvarssystem.