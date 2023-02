Stoltenberg: Kampvogne og ammunition er lige nu vigtigere end kampfly

Han afviser dermed ikke, at kampfly kan blive leveret på et tidspunkt.

- Støtten til Ukraine har løbende udviklet sig. Da krigen blev indledt, leverede vi mandbårne Javelin-missiler og derefter mere og mere avanceret artilleri. Så hastede det med luftforsvar. Nu stiger behovet for tunge våben som kampvogne og pansrede mandskabsvogne.

- Nato-landene vil fortsætte støtten, for vi bliver nødt til at være sikre på, at Ukraine tager sit territorium tilbage og vinder krigen, så det kan forblive en suveræn nation, siger Jens Stoltenberg.

Han understreger, at den fortsatte krig betyder, at logistik nu er blevet et afgørende parameter for sejr.

- Det er blevet en opslidningskrig, og derfor handler det også om logistik.