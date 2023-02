Det Hvide Hus om nedskudte objekter: Intet tyder på rumvæsener

Ballonen befandt sig i amerikansk luftrum og blev ifølge USA brugt til at spionere. Luftballonen blev skudt ned af amerikanerne 4. februar.

Siden da har USA skudt en række andre objekter ned fra luftrummet. De er dog ikke blevet identificeret. John Kirby oplyser mandag, at man fortsat ikke ved, hvor objekterne stammer fra, og hvad deres formål var.

Han siger desuden, at han ikke kan ”gå i for mange detaljer offentligt”.

Ifølge Kirby kan den amerikanske administration dog fastslå, at Kina har et særligt luftballon-program tilknyttet den kinesiske hær. Programmet har til formål at indsamle efterretninger, siger talsmanden.

Han bliver også spurgt ind til beskyldninger fra Kina om amerikanske luftballoner i kinesisk luftrum. Det skriver britiske BBC.