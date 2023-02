Mandagens to redningsaktioner er små lyspunkter under den katastrofe, der udspiller sig i Tyrkiet og Syrien. Over 35.000 mennesker er døde efter mandagens jordskælv, og antallet fortsætter med at stige.

Dermed har jordskælvet været mere dødeligt end et stort jordskælv, der i 1939 ramte Tyrkiet. Dengang døde knap 33.000 mennesker.

FN’s nødhjælpschef, Martin Griffiths, udtalte søndag, da dødstallet var på 28.000, at det formentlig vil blive ”fordoblet eller mere”.

Mandagens jordskælv havde en styrke på 7,8.

Det ramte tidligt om morgenen nær den tyrkiske millionby Gaziantep cirka 50 kilometer fra grænsen til det nordvestlige Syrien.

Mange lå og sov, da jordskælvet ramte.