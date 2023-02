Dødstallet efter jordskælv er steget til over 35.000

Antallet af dødsofre ved jordskælvet i Tyrkiet og Syrien steg mandag til over 35.000. Det sker på et tidspunkt, hvor fokus er ved at skifte fra at lede efter overlevende til at sørge for indkvartering og mad til de hundredtusinder af hjemløse.

Men otte dage efter det voldsomme skælv, som blev målt til en styrke på 7,8, rapporterede tyrkiske medier stadig om mirakuløse redninger af overlevende, som har ligget over 170 timer under sammenstyrtede bygninger.