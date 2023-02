Nato vil øge beskyttelsen af luftrum efter kinesisk ballon

Udmeldingen kommer forud for et møde i Bruxelles tirsdag og onsdag for Nato-landenes ministre. Her vil spørgsmålet ifølge Stoltenberg blive taget op.

- Vi skal diskutere øget samarbejde i rummet med øget deling af satellitdata i Nato-regi. Sådan kan vi gøre mere for at overvåge og sikre, at vi beskytter vores luftrum, siger Jens Stoltenberg.

I den seneste tid har der været flere sager fra USA. De har øget opmærksomheden på, om Kina og Rusland forsørger at øge deres viden om militære installationer på Nato-landenes territorier.