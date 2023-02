Stoltenberg: Putins forårsoffensiv er allerede i gang

Pressemødet mandag kommer forud for et møde for Natos forsvarsministre og før et møde i den amerikanskledede Ukraine-gruppe, som koordinerer våbenleveringer til Ukraine.

Nato-landenes ministre ventes på mødet at diskutere et ømtåleligt spørgsmål om kampfly. Men Stoltenberg understreger, at kampfly vil tage tid at levere og træne piloter til. Derfor bør fokus være på levering af våben her og nu. Her er der især brug for ammunition.

Jens Stoltenberg fastslår, at der skal mere fokus på indkøb af ammunition. For Ukraine bruger lige nu ammunition i højere tempo, end Nato-landene kan nå at indkøbe den.

- Ukraine bruger i øjeblikket enorme mængder ammunition. Raten er mange gange højere end den nuværende produktionsrate.