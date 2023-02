Kina: USA har sendt mindst ti balloner ind i vores luftrum

- Hvis I vil vide mere, så foreslår jeg, at I spørger amerikanerne om amerikanske luftballoner i stor højde, som illegalt har været i Kinas luftrum, siger den kinesiske talsmand.

Det amerikanske forsvarsministerium sagde søndag, at det endnu ikke kan sige, hvem der har sendt de tre objekter, som er blevet skudt ned de seneste dage - fredag over Alaska, lørdag over Canadas Yukon-territorium og søndag over Lake Huron.

Men Pentagon, hovedkvarteret for det amerikanske forsvarsministerium, har pointeret, at objektet, som blev skudt ned søndag, blev fulgt igennem en dag - og at det var forskelligt fra den påståede kinesiske overvågningsballon, som blev skudt ned over Atlanterhavet 4. februar efter at have overfløjet USA.