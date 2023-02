Auckland, landets største by og hjem for mere end 1,6 millioner mennesker, er stadigvæk ved at genoprette skaderne efter oversvømmelser, der ramte området sidste måned. Her mistede fire personer livet. Tusindvis blev tvunget til at forlade deres hjem.

Kieran McAnulty siger, at regeringen overvejer at erklære nødretstilstand i hele landet. Sker det, vil det være tredje gang i landets historie, men ”måske bliver vi ikke nødt til det”, tilføjer ministeren.

Vejret har også påvirket muligheden for at rejse rundt i landet, hvor både flyafgange, tog og bussernes køreplaner er slemt påvirkede.

Air New Zealand siger, at flyselskabet har aflyst 509 afgange. Det forventes, at flytrafikken tirsdag kan vende tilbage til normalen.