Netanyahus regering vil udvide bosættelser

Hans nye regering er den mest højreorienterede og religiøst-konservative regering i Israel, siden landet blev en selvstændig stat i 1948.

Beslutningen om nu at anerkende de ni udposter risikerer at vække dyb bekymring hos Israels nærmeste allierede, USA.

Amerikanerne har længe været imod oprettelsen af nye bosættelser på Vestbredden, som palæstinenserne ønsker som en del af en fremtidig stat.

Udposter består af huse, der er opført uden for de eksisterende blokke af bosættelser.

Vestbredden har været besat af Israel siden seksdageskrigen i 1967, hvor landet desuden annekterede Østjerusalem.

Bosættelserne kritiseres jævnligt af det internationale samfund.

De anses for at være en væsentlig hindring for at nå en fredelig løsning mellem israelerne og palæstinenserne.