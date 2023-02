Mindst 11 dræbt af Islamisk Stat i Syrien

Mindst 11 personer - de fleste civile - blev søndag dræbt af Islamisk Stat (IS) i det centrale Syrien, oplyser statslige medier i Damaskus og gruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR), som har hovedkvarter i London.

- En gruppe mænd fra IS angreb omkring 75 personer, som var samlet for at finde trøfler i området omkring Palmyra i den østlige del af regionen Homs, oplyser SOHR, som har et netværk af kilder i hele Syrien.