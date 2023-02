- Det er sådan nogle aftaler, man har set rundt omkring i Europa, og som er vigtigt at få på plads. For det besegler amerikanernes rolle som helt essentielle for at sikre en sikkerhedsparaply over Europa.

Forhandlingerne blev formelt indledt for et år siden efter længerevarende drøftelser.

Her lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S), at en ny forsvarsaftale mellem landene kunne omfatte amerikanske soldater på dansk jord.

Men en aftale er ”ikke lige rundt om hjørnet”, slår Lars Løkke fast.