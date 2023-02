Nato: Stoltenberg går ikke efter forlængelse som generalsekretær

Det skriver den tyske avis Welt am Sonntag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge avisen bliver perioden også forlænget for at sikre stabilitet i den militære alliance, mens krigen fortsætter i Ukraine.

Welt am Sonntag skriver, at der blandt de 30 medlemslande er en uformel fælles forståelse om, at Stoltenberg skal blive siddende i chefstolen, efter at hans periode slutter. Avisen skriver, at det vil blive formelt vedtaget inden for de næste par uger.

Stoltenberg er uddannet økonom og tidligere statsminister i Norge. Han har også været finansminister og energiminister.