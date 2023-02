Dødstal efter jordskælv i Tyrkiet og Syrien har passeret 28.000

90.000 mennesker er blevet evakueret fra det ødelagte område i Tyrkiet, hvor der meldes om, at cirka 166.000 redningsmedarbejdere og frivillige fortsat arbejder.

Senest er der forlydender om, at en mand er blevet reddet ud af en kollapset bygning 125 timer efter jordskælvet.

Det vurderes, at mere end 12.000 bygninger er kollapset eller skadet i en sådan grad, at de ikke kan repareres.

De seneste dage er der blusset vrede op i den tyrkiske befolkning, hvor mange mener, at hjælpen efter jordskælvet er kommet for sent og har været for utilstrækkelig.