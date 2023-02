Leder af Wagner-gruppen taler om ukrainsk modstand i sjældent interview

Yevgeny Prigozhin, der leder Wagner-gruppen, siger i et sjældent interview med en russisk militærkorrespondent, at Rusland yder hård modstand i Bakhmut, som netop Wagner-gruppen har stået i spidsen for at forsøge at indtage.

Det skriver Reuters.

»Bakhmut er nødvendig, så vores tropper kan operere komfortabelt,« sagde Prigozhin.