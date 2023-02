De nye restriktioner kommer, efter at Det Hvide Hus har sagt, at USA vil overveje en større indsats for at ”afsløre og adressere” Kinas overvågning.

Den kinesiske ballon, der i sidste uge fløj over amerikansk luftrum, har skabt politisk postyr. Det fik blandt andet den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, til at aflyse et længe ventet besøg i Kina.

For virksomhederne på listen bliver det svært at komme ind på det amerikanske marked.

Både den foregående amerikanske præsident, Donald Trump, og den nuværende, Joe Biden, har brugt listen til at lægge pres på kinesiske virksomheder, som vurderes at være til fare for den nationale sikkerhed i USA.