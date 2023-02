Bombe fra Anden Verdenskrig eksploderer uventet i engelsk by

Fredag eftermiddag lød det fra politiet i Norfolk, at der var sket en ”ikke planlagt” detonering, hvor ingen kom til skade.

Specialister fra hæren havde forsøgt at skabe en kontrolleret desarmering af bomben. Men fra myndighedernes side vidste man, at der var en risiko for en utilsigtet sprængning.

- Vi kan bekræfte, at den ueksploderede bombe fra Anden Verdenskrig er detoneret, skriver politiet på Twitter.

- Dette var ikke en planlagt sprængning og skete i forsøget på en kontrolleret afbrænding for at desarmere bomben.