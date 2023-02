Moldovas regering træder tilbage efter turbulens og krig i Ukraine

Nyheden kommer, samme dag hvor udenrigsministeriet i Moldova har indkaldt den russiske ambassadør for at irettesætte Rusland for at have sendt en eller to raketter ind over Moldova, før de fløj mod mål i Ukraine.

Den tidligere sovjetrepublik, der støder op til Rumænien, har 2,5 millioner indbyggere.

Landet har været plaget af stigende inflation og en stor tilstrømning af ukrainske flygtninge.

Som følge af russiske angreb mod ukrainske energiselskaber har der været strømafbrydelser.

Moldova har kæmpet med at gøre sig uafhængig af russisk gas. Og der har været protester over stigende priser, navnlig på russisk gas.