Rusland har angrebet store dele af Ukraine

Borgmesteren i storbyen Kharkiv i det østlige Ukraine bekræfter, at et forsyningsanlæg er ramt. Det kan føre til strømafbrydelser for byens borgere.

Rusland har siden oktober gentagne gange angrebet civile mål med raketter. Det er tilsyneladende et forsøg på at svække ukrainernes moral og kampkraft.

Angrebene kommer, dagen efter at præsident Volodymyr Zelenskyj afsluttede en rundrejse i Europa.

Hans sidste stop var Polen. Her mødte han præsident Andrzej Duda torsdag aften. Det skete i Rzeszow nær grænsen til Ukraine.