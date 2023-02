Løkke: Ny arktisk situation kalder på øget europæisk engagement

- Men omvendt sker der også en militær oprustning i Rusland, som potentielt rykker ved tingene og latent skaber en risiko for, at lavspændingsfilosofien bliver udfordret. Det er man jo nødt til at tage alvorligt, siger Løkke.

Derfor kommer Arktis også spille en vigtig ind det kommende forsvarsforlig.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere pointeret vigtigheden i, at Grønland og Færøerne i høj grad inddrages, så der træffes beslutninger, der er bedst for hele rigsfællesskabet.

Udenrigsministeren håber at turen til Grønland kan være med til at skabe endnu et tættere samarbejde mellem EU og Arktis, hvor Grønland og Færøerne spiller en central rolle.

Joe Biden talte natten til onsdag til Kongressen i den betydningsfulde State of the Union-tale. Her hæftede Løkke sig særligt ved budskabet om at ydre udfordringer skal mødes med indre styrke. Det gælder også i denne situation.