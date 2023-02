Efterforskere stopper undersøgelse af MH17-nedskydning

Internationale efterforskere meddeler onsdag på et pressemøde, at de stopper deres undersøgelse af nedskydningen af Malaysia Airlines-fly MH17 over Ukraine i 2014.

Nedskydningen kostede 298 passagerer og besætningsmedlemmer livet.

Efterforskerne konkluderer, at der ikke er beviser nok til at retsforfølge flere mistænkte.