Landsret afviser Sanjay Shah og opretholder arrestordre

Sanjay Shah, der er tiltalt for at have svindlet den danske stat for ni milliarder kroner, har onsdag lidt et nederlag i Østre Landsret.

Retten har besluttet at opretholde en arrestordre mod Shah og fastholde kendelsen om, at der er grundlag for at fængsle briten, hvis han kommer til Danmark.

Sanjay Shah har siden 31. maj sidste år været fængslet i Dubai på baggrund af en anmodning fra danske myndigheder, der ønsker ham udleveret til en kommende retssag i Glostrup.