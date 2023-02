USA godkender milliardsalg af eftertragtede raketter til Polen

Særligt Himars-systemet har ifølge Ukraine gjort en stor forskel på slagmarken i krigen mod Rusland. Landet har nydt godt af Himars-raketter, der tidligere under krigen er blevet doneret af USA.

Raketsystemet er ligesom de to andre våbentyper produceret i USA og anses for at være yderst effektivt og sofistikeret.

Det fremgår ikke, om Polen vil sende nogle af våbnene videre til Ukraine, som landet allerede har støttet militært.

Hvad angår ATAMCS-missilerne, er der dog ikke umiddelbart udsigt til, at de lander hos Ukraine. Det skyldes, at USA har afvist en anmodning fra Ukraine om at modtage missilerne.

Polen vil ikke kunne sende missilerne videre til Ukraine uden USA’s godkendelse.